[Aktualisiert 18 Uhr] Die rechte Spur der B9 in Höhe des Tankhofs Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer ist nach einer sechsstündigen Sperrung wieder frei. Laut Polizei war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein 64 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seiner Zugmaschine samt Auflieger von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug kippt vollständig nach rechts in ein angrenzendes Feld. Der Mann wurde leicht verletzt. Andere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht involviert gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. „Die Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt werten aktuell den Fahrtenschreiber des Fahrzeugs aus“, heißt es von der Polizei.

Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen vor Ort

Die Feuerwehr Schwegenheim war nach Angaben von Wehrleiter Steffen Andres mit 26 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Zudem war die Einsatzzentrale in Lingenfeld besetzt. Laut Andres befreiten die Kameraden den Lkw-Fahrer aus seiner Kabine, übernahmen die Erstversorgung und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus. Des Weiteren kümmerten sich die Feuerwehreinsatzkräfte um ausgelaufene Betriebsstoffe und mussten die Krone eines Baums entfernen, die der Lastwagen beim Herabstürzen beschädigt hatte. Laut Andres gestalteten sich die Bergungsarbeiten für den Abschleppdienst schwierig, weil der Lastwagen neben der B9 hinter einer Baumreihe lag. Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach zwei Stunden.

Die mit der Bergung verbundene sechsstündige Sperrung führte zur Verkehrsbehinderungen und Staus.