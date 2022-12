Die rechte Spur auf der B9 in Höhe des Tankhofs Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer ist am Mittwochmittag gesperrt worden. Wie die Polizei um 12 Uhr mitteilte, ist ein Lastwagen umgekippt. Wie lange die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten andauern werden, ist noch nicht bekannt. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der LKW-Fahrer leicht verletzt worden, heißt es von der Polizei. Andere Fahrzeuge sind den Angaben zufolge nicht involviert gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.