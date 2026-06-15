Nach einer Unfallflucht in Klingenmünster sucht die Polizei nach einem beschädigten Lastwagen. Gegen 7 Uhr sei am Samstagmorgen ein – dem Schadensbild nach größeres – Fahrzeug in der Weinstraße in Fahrtrichtung Eschbach kurz vor der Kreuzung in der Ortsmitte an einer Hausmauer entlanggeschrammt. Das Gebäude (unter anderem Fensterbank, Sockel und Kellerlüftungsschacht) sei dabei auf einer Länge von zehn Metern beschädigt worden. Auch das Verursacher-Fahrzeug müsse an der rechten Seite Schäden davongetragen haben, so die Polizei. Hinweise bittet sie an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 9334-0 zu richten.