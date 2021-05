Am frühen Freitagmorgen um 2 Uhr ist auf der A6 bei der Rastanlage Hockenheim-West ein Lastwagen in die Sperrwand einer Nachtbaustelle gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrerin aus Unachtsamkeit das Hindernis übersehen. Verletzt wurde niemand. Der nicht mehr fahrbereite Sattelzug blockierte den rechten und mittleren Fahrstreifen. In Richtung Heilbronn war die A6 bis 6 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über die Rastanlage umgeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.