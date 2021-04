[aktualisiert, 17.10 Uhr] Die Aufräumarbeiten nach einem Unfall auf der A65 in Höhe des Anschlusses Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe sind im Gange und dauern noch bis mindestens 18 Uhr an. Wie die Polizei mitteilt, bleibt die Autobahn bis zum Ende der Aufräumarbeiten voll gesperrt. Ein Lastwagen ist am Mittag mit einem anderen zusammengestoßen und anschließend umgekippt.

Zum Unfallhergang sind die Kontrollgeräte der beiden Lkw ausgewertet worden. Laut Polizei ist der 30-jährige Sattelschlepperfahrer auf dem Standstreifen der Autobahn rückwärts gefahren, weil er die Ausfahrt Edenkoben verpasst hatte. Dabei kollidierte er mit der Sattelzugmaschine eines 58-Jährigen. Dessen Gespann kippte um und verlor mehrere Tonnen Rindenmulch, der quer über die Fahrbahn verstreut wurde. An beiden Lkw-Gespannen entstand Totalschaden. Die Fahrer wurden nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen 110.000 Euro. Gegen den 30-jähren Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.