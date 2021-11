Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn am Freitagnachmittag in Ludwigshafen-Süd ist Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte der Lastwagenfahrer mutmaßlich das Rotlicht einer Ampel missachtet, als er nach links abbog. In der Folge rammte der Lkw eine Straßenbahn, deren Fahrerkabine entgleiste. Auch der Lastwagen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden voll gesperrt.