Bei einem Auffahrunfall auf der A5 Richtung Norden auf Höhe Forst wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt. Der Verkehr staute sich im Anschluss auf einer Länge von über 8 Kilometern zurück.

Um kurz vor 14 Uhr krachte der Fahrer eines Sattelzuges am Stauende in das Heck eines vorausfahrenden Lasters. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Lastwagen-Fahrer leicht verletzt, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Bergungsarbeiten dauerten um 15.20 Uhr noch an. Der Verkehr zum beginnenden Feierabend staute sich auf über 8 Kilometer zurück.