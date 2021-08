Auf der L356 zwischen Mackenbach und Weilerbach im Kreis Kaiserslautern ist am Freitagnachmittag ein mit Schüttgut beladener Sattelschlepper umgekippt. Das von einem 63 Jahre alten Mann gesteuerte Fahrzeug sei gegen 16.15 Uhr vom Mackenbacher Kreisel her kommend in Richtung Kaiserslautern unterwegs gewesen, so die Polizei. Auf Höhe der Abfahrt zum Weilerbacher Gewerbegebiet „Auf dem Immel“ sei es auf die linke Spur geraten, schließlich umgekippt und neben der Straße liegen geblieben. Die Ladung habe ich auf und neben der Straße verteilt; der Fahrer sei unverletzt geblieben und später von der Weilerbacher Feuerwehr aus dem Lastwagen befreit worden. Um das Fahrzeug zu bergen und die Ladung zu beseitigen, sei die Straße komplett gesperrt worden. Aus dem Lastwagen sei außerdem Hydrauliköl in den Erdboden gesickert; um diesen Schaden zu begutachten, musste ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde geholt werden. Zur Höhe des Sachschadens gab die Polizei noch keine Schätzung ab.