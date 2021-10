Nach einem Unfall auf der A61 kommt es am Donnerstagmorgen seit 6.20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich ab dem Autobahnkreuz Speyer in Richtung Koblenz. Der Fahrer eines Kran-Lastwagens sei dort aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und in die Böschung gerutscht. Die Bergung werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern, teilte die Autobahnpolizei mit.