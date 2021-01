Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) knüpft die staatliche Lkw-Abwrackprämie an den Einbau spezieller Einbauten. Bedingung für die Förderung sei der Einbau von Abbiegeassistenten. Das teilte das Ministerium am Montag bei der Veröffentlichung der Förderrichtlinie mit. Mit den technischen Systemen sollen Unfälle von Lkw etwa mit Radfahrern verhindert werden. Demnach unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung von fabrikneuen Lastwagen, die die Anforderungen der aktuellen Abgasstufe Euro VI erfüllten, mit bis zu 15.000 Euro, sofern gleichzeitig ein Lkw der Abgasstufen Euro III, IV oder V verschrottet werde. Ziele seien, die CO2-Emissionen der Nutzfahrzeugflotte zu senken, Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten und der Wirtschaft einen spürbaren Impuls zu verleihen, so Scheuer. „Überdies erhöhen wir mit der neuen Förderrichtlinie auch die Verkehrssicherheit.“ Geplant sind nach früheren Angaben Zuschüsse von insgesamt 1 Milliarde Euro.

Schwere Unfälle vermeiden

In der Förderrichtlinie heißt es: „Das Neufahrzeug muss über ein Abbiegeassistenzsystem (AAS) verfügen.“ Wenn meist erhöht sitzende Lkw-Fahrer Radler oder Fußgänger im toten Winkel übersehen, die sich neben ihrem Fahrzeug befinden, kommt es immer wieder zu schweren, oft auch tödlichen Unfällen. Abbiegeassistenten können Warnsignale aussenden oder automatisch bremsen. Eine verpflichtende Einführung dieser technischen Systeme gibt es bislang nicht.