An der Ausfahrt Schwetzingen der A6 von Heilbronn Richtung Mannheim ist am Montagmorgen ein Lastwagen umgefallen. Laut Polizei musste der Fahrer des Gespanns von der Feuerwehr aus dem auf der Seite liegenden Fahrerhaus geholt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr musste für die Unfallaufnahme und die Räumung der Straße umgeleitet werden. Was genau den Unfall verursachte und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.