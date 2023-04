KSC-Eigengewächs Lars Stindl (34) kommt nach 13 Jahren zurück in seine badische Heimat und unterschreibt beim Karlsruher SC einen Vertrag für die kommende Saison. Stindl absolvierte fast seine komplette Jugendzeit beim KSC. Von 2000 bis 2007 durchlief er sämtliche Jugendteams, prägte danach unsere bisher letzten Bundesligajahre und trat auch den Gang in die Zweite Liga mit an. 2010 ging der damals 21-Jährige dann auf Fußballreise. Es folgten fünf Spielzeiten in Hannover und im Anschluss acht Jahre bei Borussia Mönchengladbach, wo sein Vertrag im Sommer ausläuft. Elf Länderspiele, 19 Champions League-Partien und rund 350 Bundesligaeinsätze mit insgesamt mehr als 130 Toren später kehrt der gebürtige Speyerer zurück in seine Heimat. Stindl nach seiner Vertragsunterschrift: „Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nach meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nochmals für den KSC zu spielen, der Klub, bei dem alles begonnen hat!“ Christian Eichner, KSC-Cheftrainer: „Mit Lars Stindl verpflichten wir einen hervorragenden Fußballer, der über Jahre hinweg in der Bundesliga und auch auf internationalem Niveau seine Klasse gezeigt hat. Wir bekommen einen Spieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und uns mit seiner Klasse enorm weiterhelfen wird. Als Cheftrainer ist es super, künftig einen solchen Spieler im Kader zu haben.“