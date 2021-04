Inoffizieller Weltrekord für Lars Kegler: Der Ludwigshafener Berufsfeuerwehrmann lief am Samstagnachmittag die Halbmarathondistanz, also 21,1 Kilometer, mit einem rund 22 Kilogramm schweren Baumstamm auf den Schultern in 1:58,20 Stunden. Damit unterbot Kegler den Weltrekord um über eine halbe Stunde. Allerdings hatte der 39-Jährige seinen Rekordversuch nicht offiziell angemeldet. „Durch das ganze Drumherum bekam der Lauf aber doch noch einen Wettkampfcharakter und hat sich wie ein richtiger Rekordversuch angefühlt“, erzählt Kegler. Nach dem Bericht in der RHEINPFALZ hatten sich einige Fernseh- und Radiosender bei ihm gemeldet, um über ihn und seine Bestzeitenjagd zu berichten. In den sozialen Medien fieberten seine Fans während der knapp zwei Stunden eifrig mit. Bernd Rollar von der Ludwigshafener Zeitmessfirma br-timing hatte einen Livestream eingerichtet und war mit professionellem Equipment angerückt.

„Es war nicht so hart“

„Es lief vom ersten Meter an einfach gut. Es war auf jeden Fall hart, aber nicht so hart, wie ich es mir ganz am Anfang gedacht habe“, kommentierte der Feuerwehrmann, der auf einem 1,95 Kilometer langen Rundkurs zwischen Speyer, Schifferstadt und Waldsee unterwegs war. Am Montag zeigte sich Kegler schon wieder bestens erholt, war bereits wieder im Dienst bei der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr. „Dank dem Polster habe ich an meinen Schultern absolut keine Verletzungen, blaue Flecken oder wunde Stellen“, blickte er auf seinen Rekordversuch zurück.