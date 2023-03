Ständig wird im Fernsehen geredet – miteinander und übereinander. In Talkshows geht es ums Klima, um Politik und die Wirtschaft. An fünf Abenden in der Woche werden solche Themen in den öffentlich-rechtlichen Sendern besprochen. Sollte man sich das alles ansehen? Wir haben genau das getan: uns eine Woche vor der Glotze die Sendungen angeschaut. Über ein Land im Talk-Wahn.