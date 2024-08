In Neuburg (Kreis Germersheim) ist am Dienstagabend ein Feuer in einem landwirtschaftlich genutzten Unterstand ausgebrochen. Dabei brannten sowohl der Unterstand als auch dort abgestellte Fahrzeuge und Anhänger teilweise aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 120.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.