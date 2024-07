Nussbäume stecken Hitze und Nässe gut weg. Trotzdem gibt es in der Südpfalz nicht viele Anbaubetriebe. Der Unternehmer und frühere Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Willi Kuhn hat Mandel- und Nussbäume auf 14 Hektar Land gepflanzt. Bald steht die erste Ernte an. Für das Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt sind seine Plantagen ein Glücksfall. Mehr dazu hier.