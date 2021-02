Die Stadt Kaiserslautern plant, die anstehende Landtagswahl am 14. März normal durchzuführen. Das teilte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) in seiner Funktion als Kreiswahlleiter mit. „Seitens der Stadt Kaiserslautern gab und gibt es keine Bestrebungen, die Landtagswahlen als reine Briefwahl durchführen zu lassen“, so Weichel auf RHEINPFALZ-Anfrage.

„Wählen und auch der Präsenz-Wahlvorgang als solcher“ haben laut Weichel in „unserer parlamentarischen Demokratie einen sehr hohen Stellenwert“: „Hier Einschränkungen vorzunehmen halten wir daher für nicht geboten, insbesondere auch nicht vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemiesituation“, so Weichel.

Gleichwohl müsse natürlich „alles Mögliche getan“ werden, um die Gesundheit der Wahlhelfer und Wähler zu schützen. „Dies geschieht durch Hygienekonzepte, welche für jedes Wahllokal individuell erstellt wurden, worunter etwa die Bereitstellung von FFP2-Masken für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder das Aufstellen von Spuckschutzwänden fallen“, erklärt Weichel.

Rein technisch und organisatorisch sei es kein Problem, den Urnengang im März als reine Briefwahl abzuhalten. Briefwahlunterlagen und Stimmzettel seien mit Blick auf die „nicht abzuschätzende Entwicklung der Pandemie“ bereits für alle Wahlberechtigten geordert. Eine reine Briefwahl sei „ohne weiteres möglich“ gewesen.