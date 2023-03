Die AfD kann im Wahlbereich Bremen nicht an der Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai teilnehmen. Der Bremer Landeswahlausschuss wies am Donnerstag Beschwerden aus der Partei gegen die Ablehnung zweier konkurrierender AfD-Kandidatenlisten durch den Bremer Wahlbereichsausschuss zurück und stufte diese als nicht zulassungsfähig ein. Die Entscheidung ist laut Landeswahlleitung endgültig und kann nicht weiter angefochten werden. Die Listen der zerstrittenen AfD waren von einem sogenannten Notvorstand und von einem sogenannten Rumpfvorstand eingereicht worden.

Überprüft wird noch die Zulassung einer AfD-Liste für den getrennten Wahlbereich Bremerhaven.