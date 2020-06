Die SPD-Abgeordnete und Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmitt (SPD) ist nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte sie am Donnerstagabend mit, nachdem ihr das Ergebnis eines Tests vom Vormittag mitgeteilt wurde. Weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatte, wurde am Donnerstag die Landtagssitzung in Mainz abgesagt. Der Ältestenrat des Parlaments hatte sich am Donnerstagvormittag einstimmig darauf verständigt, den zweiten Tag der Sitzung als Vorsichtsmaßnahme ausfallen zu lassen. Schmitt hatte am Mittwochabend nach dem ersten Plenartag erfahren, dass sie Kontaktperson sei.