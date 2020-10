Das Mainzer Parlament werde Einfluss auf die neuen Corona-Regeln des Landes nehmen können. „Die Verordnung ist noch nicht rechtskräftig“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Donnerstag in Mainz. Am Freitag wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Sondersitzung des Landtags eine Regierungserklärung zum erneuten Lockdown abgeben und zur Debatte stellen. „Abgeordnete werden dabei eine tragende Rolle spielen“, sagte Hering. Die öffentliche parlamentarische Debatte sei eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von der Bevölkerung akzeptiert werde. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Maßnahmen seien in Konferenzen oder Hinterzimmern verhängt worden, sagte Hering. Er wies darauf hin, dass der Landtag nach Artikel 80,4 des Grundgesetzes die Verabredungen zwischen Bund und Ländern kippen könne. Er könne ein Gesetz verabschieden, das die Landesverordnung aushebeln würde.