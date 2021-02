In einer Sitzung des saarländischen Landtags am Montag, 15. Februar, hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Entscheidung, die vorläufige Suspendierung eines Klinikdirektors an der Homburger Uni aufzuheben, mit juristischen Gründen erklärt. Seit 18. Januar versieht der Leiter der HNO-Uniklinik wieder sein Amt. Hans sprach von der Gefahr, dass ein Verwaltungsgericht eine weitere Suspendierung „als willkürlich und damit grob rechtswidrig“ einstufen könnte. Im Mai 2020 war der Direktor im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen an der HNO-Klinik vom Dienst suspendiert worden. Im Raum stehen auch Vorwürfe der sexuellen Belästigung und von Behandlungsfehlern. Die Linken-Fraktion im Landtag kritisierte Hans’ rechtliche Begründung. Für die Entscheidung, ob ein Arzt weiterbeschäftigt werden kann, müsse „das Wohl der Patienten“ ausschlaggebend sein. So lange nicht geklärt sei, ob und in welchem Umfang es Behandlungsfehler gab und wer dafür die Verantwortung trage, sei es „nicht zulässig, einen Arzt weiter zu beschäftigen. Die Entscheidung des Ministerpräsidenten ist daher unverantwortlich.“ Auch die saarländischen Grünen fordern den Ministerpräsidenten auf, „zügig für Aufklärung zu sorgen und die Suspendierung des Chefarztes im Sinne aller am Verfahren Beteiligten zu verlängern, bis die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind“.