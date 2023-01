In einer Debatte, die teilweise Züge einer Fasnachtssitzung trug, hat sich der rheinland-pfälzische Landtag am Donnerstag mit der Absage mehrerer Fasnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz auseinandergesetzt. Während die Opposition, etwa CDU-Fraktionschef Christian Baldauf aus Frankenthal, die Verantwortung beim Land sieht, das die erhöhten Sicherheitsanforderungen auf Kommunen und Vereine abwälze, hielten Vertreter der Regierungsfraktion dagegen, dass zahlreiche Umzüge stattfinden. Dort sei es den Verantwortlichen gelungen, Sicherheit und Frohsinn zu vereinen. In der Debatte spielte auch die Anzahl der Sicherheitskräfte beim jüngsten Umzug in Frankenthal eine Rolle, der für dieses Jahr abgesagt wurde.

