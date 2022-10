Der rheinland-pfälzische Grünen-Abgeordnete Andreas Hartenfels ist aus Partei und Landtagsfraktion ausgetreten. Er begründete seine Entscheidung am Donnerstag in Mainz damit, dass sich die Partei mit den Beschlüssen des jüngsten Bundesparteitags von ihrem „bisherigen Verständnis als Friedenspartei verabschiedet“ habe. „Ich werde künftig als fraktionsloser Abgeordneter mein Landtagsmandat erfüllen und mich auch für meinen Wahlkreis weiter einsetzen“, sagte Hartenfels der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich bedauere diesen Schritt sehr“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun. „Er ist in der Fraktion zentraler Ansprechpartner für Umwelt-, Naturschutz- und Klimapolitik gewesen.“ Andreas Hartenfels habe immer aus voller Überzeugung Politik gemacht.

„Das eigene Rudel zu verlassen, fällt mir nicht leicht“

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag stellen damit nur noch neun statt bisher zehn Abgeordnete. Die Mehrheit der Ampel verringert sich auf 54 der 101 Abgeordneten.

Hartenfels trat 1984 bei den Grünen ein und wurde 2011 als Kandidat im westpfälzischen Landkreis Kusel in den Landtag gewählt. „Das eigene Rudel zu verlassen, fällt mir nicht leicht“, sagte Hartenfels mit einem Sprachbild aus dem Naturschutz. Die Zustimmung der Grünen zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sei zwar kein Thema der Landespolitik, aber „wesentlicher Teil des politischen Raums, in dem wir uns alle bewegen“.