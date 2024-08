Spenden im Gesamtwert von 3000 Euro haben Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) in dieser sowie in der vergangenen Legislaturperiode angezeigt. Das teilte der Sprecher des Landtags, Marco Sussmann, auf Anfrage mit.

Die Nichtregierungsorganisation „Transparency international“ hatte vergangene Woche der rheinland-pfälzischen Landespolitik fehlende Transparenz vorgeworfen. Zur Vorbeugung von Korruption fordert die Organisation eine größtmögliche Offenlegung, wer auf die Politik und auf Politiker Einfluss nehmen kann. Einer der Kritikpunkte betraf persönliche Spenden an Abgeordnete. Diese müssen in Rheinland-Pfalz nur dem Landtagspräsidenten angezeigt werden, sie sind aber, anders als von Transparency International gefordert, nicht veröffentlichungspflichtig.

Im Höchstfall Wert von 1000 Euro

Es seien in allen Fällen Sachspenden gewesen, sagte Landtagssprecher Sussmann. Als Beispiele führte er einen zur Verfügung gestellten Transporter an oder eine Unterstützung beim Druck von Prospekten für das Landtagsmitglied.

In der Wahlperiode 2016 bis 2021 gab es dem Landtagssprecher zufolge eine einzige Spende, in der laufenden Periode seien Zuwendungen an ein einzelnes Mitglied des Landtags beim Präsidenten angezeigt worden. Die höchste einzelne Sachspende hatte den Angaben nach einen Gegenwert von 1000 Euro.

Fall für Parteiengesetz

Sussmann betont, dass es in diesem Fall um Spenden an ein Mitglied des Landtags für seine Kandidatur zur Landtagswahl oder für seine politische Tätigkeit als Abgeordnete oder Abgeordneter geht. Parteispenden, auch wenn sie von einem Abgeordneten angenommen und weitergeleitet werden, sind ein Fall für das Parteiengesetz, nicht für die Verhaltensregeln des Landtags.