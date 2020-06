Die wegen eines Corona-Verdachtsfalles am Donnerstag kurzfristig abgesagte Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags wird nicht nachgeholt. Die Tagesordnungspunkte würden in den Fachausschüssen behandelt, teilte der Sprecher des Landtags, Marco Sussmann, am Freitag nach einer Sitzung des Ältestenrates mit. Dazu zählt auch der Staatsvertrag zur Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland, mit dem eine Erhöhung der Rundfunkgebühren beschlossen werden soll.

Die Sitzung am Donnerstag war abgesagt worden, weil Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmitt (SPD) nach dem ersten Sitzungstag am Mittwoch informiert wurde, dass sie Kontakt zu einem später positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen hatte. Schmitt ließ sich am Donnerstag ebenfalls testen, das Ergebnis war negativ. „Ungeachtet dessen zeigt dieser Vorfall jedoch auch, wie ernst wir nach wie vor die Gefahren und Infektionsrisiken durch das Virus nehmen sollten und Hygienevorschriften weiterhin strikt eingehalten werden müssen“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Freitag. Um das strenge Hygienekonzept des Landtags umzusetzen, tagt das Parlament in der Mainzer Rheingoldhalle. Diese sei auch für die dreitägige Plenarsitzung im August vorgemerkt.