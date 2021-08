Rheinzabern. Christian Muschalski, Inhaber der Firma grünpunkt Garten und Landschaftsbau, stellte nach der Flutkatastrophe in Ahrtal kurzerhand mehrere Fahrzeuge und Mitarbeiter zur Verfügung. Gemeinsam mit Luis Knoll und Volker Lindenberg ging es los in den Kreis Ahrweiler um zu helfen.

Am 24. Juli, dem Tag nach der Anreise, hat das Team bis spät in den Abend eine Straße mit parkenden Autos frei geräumt. Dann wurde im Auftrag des THWs eine Einfahrt hergestellt, damit die Leute ihren „Dreck“ abfahren können. „Das kann man sich nicht vorstellen was hier abgeht und wie es hier aussieht.“ schreibt Christian Muschalski in facebook. Am dritten Tag hat das Team „grünpunkt“ einen kompletten Straßenzug von Müll befreit und die Hauseingänge wieder zugänglich gemacht. Weiter schreibt der Firmeninhaber: „Es waren 3 sehr schöne aber auch harte Tage, hart nicht nur der Arbeit wegen, sondern auch die ganzen permanenten Eindrücke, die es zu verarbeiten gab. Es ist für mich und für jeden anderen unvorstellbar, wie es wohl sein kann, alles das man besitzt in einer Stunde zu verlieren und um sein Leben zu bangen.“ Im persönlichen Gespräch erfuhr das Team viele Erlebnisse der Anwohner. Das Team brachte sogar die eigene Übernachtungsmöglichkeit – einen kleinen Campingbus – mit.