Die CDU möchte Dietmar Seefeldt auch nach Juni 2025 als Landrat im Kreis Südliche Weinstraße sehen. Die Mitglieder haben am Freitagabend auf ihrem Parteitag in der Offenbacher Turn- und Festhalle dem 54-Jährigen das Vertrauen geschenkt, dessen Amtszeit im Sommer kommenden Jahres endet. Der Jurist sitzt seit 2017 auf dem Chefsessel im Kreishaus in Landau. Am Ende des Abends wurden 112 Ja-Stimmen gezählt, eine Person war gegen die Kandidatur des verheirateten Familienvaters. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.