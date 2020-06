Die Freien Wähler (FW) in Rheinland-Pfalz wollen erstmals mit einer Landesliste zur Landtagswahl antreten. Als Spitzenkandidat hat der Landesvorstand den Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit, nominiert. Das teilte ein FW-Sprecher am Mittwoch mit. Der 55-jährige promovierte Jurist Streit war zunächst Bürgermeister der Stadt Bitburg, seit 2009 ist er Landrat. Auf Platz 2 der Landliste soll der FW-Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid (41) aus Koblenz stehen, auf Platz 3 Manfred Petry (67) aus Frankenstein (Kreis Kaiserslautern). Beschlossen werden soll die Landesliste auf einem Landesparteitag am 27. Juni in Bitburg, der als Open-Air-Veranstaltung abgehalten wird.

Die Wahlen zum nächsten Landtag finden am 14. März 2021 statt. Die Freien Wähler sind bisher nicht im rheinland-pfälzischen Parlament vertreten. Bei vorangegangenen Wahlen traten sie jeweils mit vier unterschiedlichen Bezirkslisten an. Bei der Landtagswahl 2016 waren sie auf 2,2 Prozent der Stimmen gekommen.