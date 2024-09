Ein Frankenthaler geht, ein Haßlocher übernimmt: Der CDU-Politiker und Bad Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich-Ihlenfeld (61) steht als Nachfolger seines Parteifreunds Theo Wieder (69) an der Spitze des Bezirkstags. Das neue Amt mit seinem Job als Landrat zu vereinbaren, geht nur mit straffem Zeitmanagement und klarem Wochenplan, wie Ihlenfeld im RHEINPFALZ-Interview betont: Er wolle genau festlegen, „wann ich für den Bezirksverband tätig bin und wann für den Landkreis“. Das bisherige Büro von Wieder auf dem Gelände des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation in Frankenthal will Ihlenfeld beibehalten. Mit Blick auf die Finanzierung des Bezirksverbands, sagt dessen neuer Chef: „Wir müssen auf die Finanzlage der Kommunen Rücksicht nehmen und es schaffen, dass diese Solidarität erhalten bleibt und alle vom Nutzen des Bezirksverbands überzeugt sind.“

