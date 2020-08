Der US-Bau- und Landmaschinen-Konzern John Deere, zu dem Standorte in Mannheim, Kaiserslautern und Zweibrücken mit zusammen 4593 Mitarbeiter gehören, hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 (31. Oktober) deutliche Einbußen bei Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat der Konzern am Freitag mitgeteilt. Demnach sank der Nettogewinn im dritten Quartal von 899 auf 811 Millionen Dollar (684,5 Mio Euro). Von November bis Juli erzielte John Deere einen Gewinn von knapp 2 Milliarden Dollar, 532 Millionen Dollar weniger als im Vorjahr. Der weltweite Umsatz sank im dritten Quartal um 11 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten um 12 Prozent auf 25,8 Milliarden Dollar.