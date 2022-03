Spritpreis-Hoch: Spartipps für Autofahrer

Der Ukraine-Krieg hat die Spritpreise erstmals über die Schwelle von zwei Euro steigen lassen. Ein paar grundsätzliche Spar-Tipps für den Kraftstoffverbrauch vom Auto Club Europa (ACE) können helfen, an der Tankstelle ein wenig Geld zu sparen. Zum Artikel

Ukraine-Krieg: Familie findet in der Pfalz Zuflucht

Im Naturfreundehaus in Heltersberg sind Mykhailo und Natalja Kozoriz, acht ihrer neun Kinder, die Schwiegertochter und die zweijährige Enkelin nach ihrer Flucht erst einmal untergebracht. Nach einer 3500 Kilometer langen Autofahrt heißt es zur Ruhe kommen und durchatmen. Zum Artikel

BASF und Diversitiy: Haben Frauen einen Karrierevorteil?

Die Dominanz von Anzugträgern, wie es sie etwa in der BASF lange gab, ist in vielen Unternehmen vorbei. Die Wirtschaft will in ihren Belegschaften „Diversity“: Vielfalt von Lebensentwürfen und soziokulturellen Hintergründen. Die Erfahrung lehrt, dass solche Teams kreativer sind. Ist die Förderung von Frauen überhaupt noch zeitgemäß? Zum Artikel

50 Millionen Euro für Kommunen und Aufnahmeeinrichtungen

Das Land Rheinland-Pfalz hat Pläne vorgestellt, wie sie geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen wollen. Auch Pfälzer Städte und Gemeinden bereiten sich vor. Zum Artikel

Westpfälzer Bürgermeister berichten: Zwischen Landlust und Landflucht

Leerstand und Landlust sind oftmals nur eine halbe Stunde Autofahrt voneinander entfernt: Während das Dorf Neuhemsbach seit Jahren wächst, kämpft Niederkirchen ums Überleben. Zum Artikel

Kreis Kusel richtet Jugendtaxi ein

Ohne Führerschein ist das Leben auf dem Land manchmal recht eingeschränkt. Das bekommen besonders Jugendliche oft zu spüren: Vor allem am späten Abend stellt der sichere Nachhauseweg eine Herausforderung dar. Das könnte sich bald ändern. Zum Artikel

Corona-Zahlen weiter auf Höhenflug

Auch am Dienstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erneut auf einen Höchstwert seit Anfang der Pandemie an. Zum Artikel

USA stoppen Erdöl-Importe aus Russland

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erließen die USA ein Importverbot für Rohöl, Erdgas und Energie aus Russland. Zudem will Großbritannien bis Ende 2022 seine russischen Ölimporte auslaufen lassen. Die Entscheidungen treiben die Ölpreise weiter nach oben. Die aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg lesen Sie bei uns im Liveblog. Zum Artikel