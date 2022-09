Erstmals beteiligt sich der Landkreis Südliche Weinstraße an der deutschlandweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“ am Tag der Deutschen Einheit, teilt die Kreisverwaltung mit. Am kommenden Montag, 3. Oktober, sind alle Interessierten ab 17 Uhr in die Wiesentalhalle nach Steinfeld eingeladen. Landrat Dietmar Seefeldt ruft Singbegeisterte jeden Alters auf, teilzunehmen: „Der Landkreis veranstaltet ein offenes Sing-Fest für alle Generationen. Am Feiertag singen wir bei einer zentralen Veranstaltung bekannte Lieder als Zeichen des Zusammenhalts und der Einheit.“ Der Landrat gibt einen Einblick in die laufenden Vorbereitungen: „Gerade stellen wir das Liederheft zusammen und, so viel möchte ich verraten, einige starke Freiheitslieder und viele beliebte Melodien stehen auf dem Programm.“ Von „Die Gedanken sind frei“ über „Amazing Grace“ bis zum „Pfälzer Wind“ halte die Mischung für jeden etwas bereit, teilt Dietmar Seefeldt mit.