Der rheinland-pfälzische Ampelmännchen-Kosmos wird um eine weitere Figur bereichert: Nach dem bebrillten Mainzelmännchen Det in Mainz, Karl Marx in Trier und Martin Luther in Worms soll in Pirmasens künftig Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt den Bürgern über die Straßen helfen. An fünf Kreuzungen wird die Silhouette des Stadtgründers künftig die anonymen Standard-Ampelmännchen ersetzen. Bei nur einer Gegenstimme entschied sich der Stadtrat auf Antrag des Jugendstadtrates für ein solches „regionaltypisches Ampelmännchen“.

Dürkheimer Winzer noch nicht installiert

Auch in Bad Dürkheim soll es künftig eine besondere Figur für „Rot“ und „Grün“ geben: Allerdings ist dort der angedachte Winzer mit Logel noch nicht installiert. In Neustadt war die Elwetritsche im Gespräch, um diese Idee ist es aber still geworden.