Der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingolf Deubel (SPD), verzichtet auf ein Wiederaufnahmeverfahren in der Nürburgringaffäre vor dem Landgericht Kaiserslautern. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Deubel (71) verbüßt derzeit eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten in der Strafanstalt in Rohrbach, zu der er im Zusammenhang mit der Nürburgringaffäre vom Landgericht Koblenz im Januar 2020 in einem Revisionsverfahren verurteilt worden ist. In Kaiserslautern wollte Deubel vor dem Landgericht seine Unschuld beweisen, deshalb hatte er Ende 2020 ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, von dem er nun aber absieht. Die Kosten für dieses Verfahren muss er jedoch tragen, sagte ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage.

Laut Koblenzer Urteil ist Deubel der Untreue und der uneidlichen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags schuldig. Als Finanzminister und Aufsichtsratschef der damaligen Nürburgring GmbH spielte er eine Schlüsselrolle bei der gescheiterten Privatfinanzierung der Ausbaus der Rennstrecke zu einem Freizeitpark.

Der frühere SPD-Politiker war von 2006 bis zu seinem Rücktritt im Juli 2009 Finanzminister. Ende Februar 2021 hat er vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren erstritten, dass er seine Pension von 6700 Euro im Monat behalten darf. Andernfalls wäre er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert worden – mit rund 2100 Euro monatlich.