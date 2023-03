Anja Schraut ist die neue Präsidentin des Landgerichts Landau. Justizminister Herbert Mertin hat ihr die Ernennungskunde überreicht. Sie folgt damit zum 1. April auf Amtsinhaberin Ulrike Müller-Rospert, die Ende März in den Ruhestand treten wird. Schraut wurde 1969 in Hamburg geboren. Sie lebt mit Ehemann und drei Kindern im Landkreis Bad Dürkheim. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Kiel und Lausanne (Schweiz) und einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg absolvierte sie das Referendariat im Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken. Im Jahr 1999 trat sie am Landgericht Frankenthal in den Justizdienst ein und wurde dort 2002 zur Richterin am Landgericht ernannt. Ihr beruflicher Werdegang führte sie auch an die Amtsgerichte in Grünstadt und Frankenthal, wo sie zuletzt als Vizepräsidentin tätig war.