Die Landeszentrale für politische Bildung ist nach eigenen Angaben offenbar Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die staatliche Einrichtung mit Sitz in Mainz teilte am Freitag mit, dass ihre eigenen Webseiten und die ihrer Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert derzeit nicht mehr erreichbar seien, weil sie in Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister isoliert worden seien. Die Landeszentrale lässt gerade prüfen, ob Daten von Abonnenten und Kunden abgeflossen sein könnten. Der Landesdatenschutz und die Polizei seien informiert. Man sei dabei, den Vorfall vollständig aufzuklären, potenzielle Auswirkungen zu begrenzen und Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Solange die Webseiten offline sind, informiert die Landeszentrale auf ihren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Anmeldungen zu Veranstaltungen sind per E-Mail an anmeldung@lpb.rlp.de, für die Gedenkstätte KZ Osthofen an info@ns-dokuzentrum-rlp.de und für die Gedenkstätte Hinzert an info@gedenkstaette-hinzert.lpb.rlp.de möglich. Bestellungen von Büchern oder Broschüren können vorerst nicht bearbeitet werden.