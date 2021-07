[Aktualisiert 15.30 Uhr] Bei einer landesweiten Razzia in rund 100 Wohnungen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch ist ein Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts vollstreckt worden. Bei der seit Monaten vorbereiteten und koordinierten Aktion aller fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien wurden am Mittwoch Hunderte Speichermedien sichergestellt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz sagte. Dabei gehe es vor allem um die Verbreitung von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Jungen und Mädchen.

Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Abbildungen sexuellen Missbrauchs von Kindern steigen nach der Polizeilichen Kriminalstatistik deutlich. Im ersten Halbjahr 2021 seien bereits 318 Fälle sexuellen Missbrauchs von Jungen und Mädchen registriert worden (plus 3,6 Prozent). Bei der Verbreitung der Abbildungen solcher Straftaten betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast 86 Prozent - auf 871 Taten.

Im ersten Halbjahr seien bereits 1901 Strafanzeigen wegen des Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung entsprechender Bilder eingegangen, sagte Füssel. In mehr als einem Viertel der Fälle habe es Durchsuchungen gegeben, wobei die Polizei in 90 Prozent fündig geworden sei. Gegen 1375 Tatverdächtige werde ermittelt, drei seien deshalb in U-Haft und gegen einen ein Haftbefehl vollstreckt worden.