Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Samstag 1203 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) seit Freitag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 293.320 landesweit. Drei Menschen sind laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit einer Infektion seit Freitag als verstorben gemeldet worden, das sind 4699 seit Februar 2020.

Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 26.414 an. 13.936 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 262.207 Personen gelten als von der Infektion genesen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg auf 2,93 (Freitag: 2,56).

Für die Pfalz wurden 406 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 116.550. Es werden außerdem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 2029 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 103.695 Personen gelten als genesen. Akute Fälle gibt es derzeit 10.826 in der Pfalz, 5551 Menschen mussten bisher wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Omikron-Fälle in der Pfalz

Das LUA hat die tägliche Übersicht der bestätigten Omikron-Fälle und der Verdachtsfälle gestoppt. Stattdessen wird jeden Montag das Verhältnis der Corona-Virusmutationen an den gesamten Infektionen in Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Bei der letzten Aktualisierung am 3. Januar betrug der Anteil der Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz (bei PCR-positiven Fällen) innerhalb der vergangenen 14 Tage 46,6 Prozent. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) bestätigte am 5. Januar, dass die Variante mittlerweile die vorherrschende im Land ist. Die Landesregierung ging am Freitag auf der Grundlage von Laborberechnungen davon aus, dass der Omikron-Anteil bei den nachgewiesenen Neuinfektionen inzwischen rund 80 Prozent beträgt. Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge, sind in Rheinland-Pfalz bisher 346 Omikron-Fälle bestätigt (Stand RKI-Zahlen vom 7. Januar).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Freitag auf Samstag gestiegen und liegt nun bei 306.

Die höchste Inzidenz der Pfalz weist aktuell die Stadt Kaiserslautern auf (551), die zweithöchste der Kreis Kaiserslautern (463,9) auf. Es folgen die Stadt Speyer (370,5), die Stadt Landau (359,8) und der Kreis Germersheim (340,2).

Anders als im Dezember spielt sich das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz nicht mehr hauptsächlich in der Pfalz ab. Unter den zehn rheinland-pfälzischen Gemeinden mit den höchsten Inzidenzen sind nur noch die Hälfte aus der Pfalz.

Die niedrigsten Inzidenzen in der Pfalz haben (aufsteigend) die Stadt Zweibrücken (226,3), der Kreis Südwestpfalz (230) und der Kreis Kusel (240,9).