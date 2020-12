Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel soll die Corona-Hotline des Landes Rheinland-Pfalz wieder täglich besetzt sein. Das hat das Gesundheitsministerium auf Anfrage am Mittwoch mitgeteilt. Der Telefonservice war zuletzt am 11. Juli am Wochenende in Betrieb. Danach sei die Wochenendschaltung wegen geringer Nachfrage beendet worden, so das Ministerium. Stattdessen seien Anrufer lediglich über eine Bandansage informiert worden. Ursprünglich hatte es noch am Dienstag aus Mainz geheißen, es bleibe bei der Regelung. Ab nächster Woche jedoch wird die Hotline auch wieder am Wochenende sowie während der Feiertage lückenlos besetzt sein – bis einschließlich Januar. Seit der landesweit verschärften Corona-Maßnahmen am 2. November angesichts steigender Infektionszahlen gingen laut Ministerium täglich rund 590 Anrufe ein.

Info



Corona-Hotline: 0800 575 81 00 (8 - 18 Uhr)