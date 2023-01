Kanutin Ricarda Funk bei den Damen, Zehnkämpfer Niklas Kaul bei den Herren und die Fußballer des 1. FC Kaiserslautern sind die Gewinner der Landessportlerwahl 2022. Die beiden Nachwuchsförderpreise gehen an Kanutin Paulina Pirro und Bahnradsprinter Luca Spiegel aus Landau. Dessen Coach Frank Ziegler wurde zudem mit dem Trainerpreis ausgezeichnet. Die Ehrungen wurden am frühen Samstagabend im Mainzer Fußballstadion verliehen. Für Kaul stand direkt im Anschluss eine weitere Gala an – er fuhr weiter nach Frankfurt zum Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe.

Für den Zehnkämpfer aus Saulheim ist es die zweite Wahl zum Landessportler des Jahres. Schon 2019 bekam er die meisten Stimmen bei der Publikumwahl. Ebenso wurde er im Dezember zum zweiten Mal – nach 2019 – zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt. Damals hatte sich der 24-Jährige zum Weltmeister gekrönt, im vergangenen Jahr wurde er in München Europameister. An den Fußballern des 1. FC Kaiserslautern war nach dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga wahrscheinlich kein Vorbeikommen.

Zwei Pfälzerinnen ausgestochen

Ricarda Funk ist zum dritten Mal nach 2015 und 2021 Landessportlerin des Jahres. 2022 konnte sie gleich zwei WM-Titel feiern. Im Einer-Kajak stand sie einmal im Einzel und einmal mit dem Team ganz oben auf dem Treppchen.

Die Bad Breisigerin ließ mit ihrer Wahl gleich zwei Pfälzerinnen hinter sich. Gewichtheberin Lisa Maria Schweizer vom AV Speyer belegte den zweiten und Bahnradfahrerin Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach den dritten Platz.