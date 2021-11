Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) stellen am Dienstag in Mainz neue Regeln in der Corona-Pandemie vor. Der Ministerrat wird sie am Vormittag beschließen. „Das Warnstufenmodell funktioniert. Damit die Lage im Land sich jedoch nicht so entwickelt wie in anderen Bundesländern, will die Landesregierung das Konzept nachschärfen“, heißt es in der Einladung. In der vergangenen Woche hatte es unter anderem Kritik daran gegeben, dass die Tests in den Schulen halbiert wurden. Umstritten waren außerdem die Maßnahmen zur Impfkampagne. Nach den jüngsten Erhebungen des Robert-Koch-Instituts sind in Rheinland-Pfalz 11,2 Prozent der Über-60-Jährigen zum dritten Mal geimpft. Vor einer Woche lag die Quote noch bei 8,8 Prozent. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Berlin mit 22,3 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11,4 Prozent. Am Donnerstag und Freitag befassen sich Bundestag und Bundesrat mit einer Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes.

