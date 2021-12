Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Präsenzpflicht im Unterricht nicht aufweichen – auch nicht in Form einer freiwilligen Quarantäne in den Tagen vor den Weihnachtsferien, wie sie Baden-Württemberg nun ermöglicht. Der Ferienzeitraum vom 23. bis 31. Dezember werde nicht verlängert, teilte das Bildungsministerium in Mainz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Damit schloss das Land eine Ausnahmeregelung wie im Nachbarbundesland aus. Dort können Eltern schriftlich bei der jeweiligen Schulleitung beantragen, dass ihre Kinder für die letzten drei Schultage vor den Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreit werden. Eine derartige Aussetzung komme für Rheinland-Pfalz nicht infrage, heißt es aus Mainz, auch im Hinblick auf die schriftlichen Abi-Prüfungen, die ab dem 5. Januar regulär stattfinden sollen. Dabei wünschen sich viele Eltern andere Lösungen.

