In Rheinland-Pfalz wird es vorerst keine Hotspot-Regelung geben. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mitgeteilt. Um die Corona-Beschränkungen wie bisher weiter aufrechtzuerhalten, müsse laut der ab 2. April geltenden Gesetzgebung eine konkrete Gefahr durch Überlastung des Gesundheitssystems drohen.

„Das ist im Hinblick auf die Krankheitslast bei uns bisher nicht der Fall“, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Im selben Atemzug kritisiert Hoch diese Regelung. Denn die Lage in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern sei mit Blick auf den derzeitigen Krankenstand „ernster als sie jemals war.“ Das Bundesgesetz nehme den Ländern aber jede Möglichkeit flexibler Schutzmaßnahmen.