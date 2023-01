Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist eine von fünf Modellkommunen, die bei der nächsten Phase des Landesprojekts „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ dabei sind. Das hat das Mainzer Sozialministerium am Donnerstag mitgeteilt. Das Land fördert bei dem Projekt nach eigenen Angaben gezielt kleine Kommunen im ländlichen Raum beim Aufbau neuer Wohnformen mit Unterstützungsabgeboten. Die Gemeinde Neuhofen hat sich dafür das Objekt in der Hauptstraße 5 ausgesucht. Das Haus soll altersgerecht umgebaut werden und ist bereits im Besitz der Gemeinde. Außer Neuhofen kommen in dieser Runde noch Annweiler (Ortsteil Queichhambach, Kreis Südliche Weinstraße), Gusenburg (Landkreis Trier-Saarburg), Welschbillig (Landkreis Trier-Saarburg) und Westheim (Landkreis Germersheim) zum Zuge.