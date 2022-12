Erfolgreiche Pfälzer Winzer sind am Freitag im Neustadter Saalbau gefeiert worden. Fünf Weingüter wurden bei der Landesprämierung 2022 von der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftkammer mit dem Großen Staatsehrenpreis des Landes ausgezeichnet: Die Preisträger sind die Weingüter Bärenhof in Bad Dürkheim-Ungstein, Darting in Bad Dürkheim, Wolf in Bad Dürkheim-Ungstein, Georg Naegele in Neustadt-Hambach und Karl Pfaffmann Erben in Walsheim. 15 weitere Wein- und Sektgüter erhielten Staatsehrenpreise. Sie wurden als „Klassenbeste“ der Weinbranche bezeichnet. Kammerpräsident Norbert Schindler hob die 70-jährige Tradition des Wettbewerbs für Wein und Sekt hervor. Er sieht in der Prämierung ein „Qualitätsversprechen“ für die Verbraucher: „Mit einer Kammerpreismünze ausgezeichnete Weine haben für den Markt eine Leitfunktion“. Daher sei es wichtig, die Leistungen der Winzerinnen und Winzer auch entsprechend zu würdigen. Insgesamt wurden nach Angaben der Kammer im abgelaufenen Prämierungsjahr 12.788 Erzeugnisse von 928 Betrieben aus allen sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten angestellt. Dabei gab es 3437 Goldene, 5597 Silberne und 2509 Bronzene Kammerpreismünzen.