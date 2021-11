Am Mittwoch geht das Landesimpfzentrum im Neustadter Telekom-Hochhaus wieder in Betrieb. Geimpft wird auf drei Straßen, die zunächst mit je einer Schicht montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr, besetzt sind. Termine werden über das Land (www.impftermin.rlp.de) online vergeben. „Aktuell sind wir bis 8. Dezember ausgebucht“, sagt Impfkoordinatorin Iris Kobel. Ab 1. Dezember können sich auch Impfwillige anmelden, bei denen die letzte Grundimmunisierung erst vier Monate her ist. Geboostert werden sie aber auch erst dann, wenn mindestens fünf Monate vorbei sind.

750 Spritzen sollen nach derzeitigem Stand täglich möglich sein. Bislang hätten sich vor allem Menschen wegen der Auffrischungsimpfung gemeldet, es seien aber auch einige Erstimpfungen dabei, so Kobel. Alle, die sich bis Sonntag angemeldet hätten, bekämen Biontech. Indes sei auch Moderna vorhanden. „Danach werden wir sehen, wie wir vom Land beliefert werden“, so Kobel. Die Kommunikation des Bundesgesundheitsministers sei schlecht gewesen, aber der Impfstoff von Moderna sei ebenso gut wie jener von Biontech: „Da kann man nichts falsch machen.“

Weitere Impfmöglichkeiten

Geimpft wird seit Montag auch in der Impfambulanz des Hetzelstifts. Dafür müssen Termine gebucht werden, und zwar ebenfalls ausschließlich online: www.hetzelstift.de. Am Donnerstag hält der Landesimpfbus in Lachen-Speyerdorf (9 bis 17 Uhr, Alte Turnhalle) sowie in Haßloch (9 bis 17 Uhr, Schillerschule).

Auf dem Neustadter Weihnachtsmarkt der Kunigunde gilt ab Mittwoch grundsätzlich Maskenpflicht. Sie darf nur kurz zum Essen oder Trinken abgenommen werden. An den Wochenenden wird es sowohl auf dem Marktplatz als auch in den beiden Höfen Einlasskontrollen mit beschränkter Besucherzahl geben. Die 2G-Regel wird laut Stadt nicht angewendet, wäre bei Bedarf aber schnell umsetzbar.

