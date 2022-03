„Sie alle können Landesgartenschau, aber natürlich kann nur einer gewinnen“: Andy Becht, Staatssekretär im FDP-geführten rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, hat am Montag die sechs Bewerberkommunen für die Landesgartenschau 2027 im Landtag begrüßt. Aus der Pfalz gehören die kreisfreien Städte Neustadt und Speyer dazu.

Gut 90 Minuten hatten die Bewerber Zeit, sich öffentlich zu präsentieren – bei Gesprächen mit den Medienvertretern, an Ständen sowie einer Vorstellung ihres Konzepts. Das Interesse sei noch nie so groß gewesen, so Becht mit Blick auf gleich sechs Interessenten. Bis 15. Oktober 2021 hatten die Bewerbungen vorliegen müssen, die „formal-fachliche Prüfung“ ist nun laut Staatssekretär abgeschlossen. Voraussichtlich am 29. März werde der Ministerrat entscheiden, wer den Zuschlag erhält.

Die Landesgartenschau 2027 wäre die fünfte Schau. Gestartet worden war im Jahr 2000 in Kaiserslautern, gefolgt von Trier (2004), Bingen (2008) und Landau (2015). Die für 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplante Veranstaltung ist der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen.