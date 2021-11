Die Sanierung des Rathauses in Gleisweiler steht bevor. Dank der kürzlich bewilligten Landesförderung in Höhe von rund 96.00 Euro kann das seit fünf Jahren geplante Projekt in der südpfälzischen Gemeinde angegangen werden. Vor allem wegen des Brandschutzes besteht Handlungsbedarf. Geplant sind unter anderem ein neuer Multifunktionsraum und barrierefreie Toiletten im Erdgeschoss. Auch die seit längerer Zeit leerstehende Wohnung im Obergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes muss auf Vordermann gebracht werden. Die Gemeinde kann sich zwar über die Landesmittel freuen, steht nun aber unter zeitlichem Druck.

