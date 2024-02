Der Bundesparteitag der Freien Wähler beschloss am Samstag in Bitburg mit großer Mehrheit den Antrag auf ein Kooperationsverbot mit der AfD. Eingebracht hatte ihn der rheinland-pfälzische Landeschef Stephan Wefelscheid. Ausgerechnet seine Parlamentskollegen votierten dagegen. Darüber sprach Karin Dauscher mit ihm am Rand des Parteitags.

Zum vollständigen Interview geht’s hier

Zum Bericht über den Parteitag

Zum Kommentar in der RHEINPFALZ am Sonntag