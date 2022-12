Auf eine neue Betrugsmasche hat am Dienstag das rheinland-pfälzische Landesamt für Steuern in Koblenz aufmerksam gemacht. „Angebliche Finanzbeamte bieten an, persönlich vorbeizukommen, um beim Ausfüllen von Steuererklärungen zu helfen, eine fehlerhafte Steuer-Identifikationsnummer gemeinsam zu korrigieren oder um die Wohnfläche für die Grundsteuer auszumessen“, so das Landesamt. Zudem erkundigten sich die Anrufer häufig nach Kontodaten der Betroffenen. Dies geschehe am Telefon, per SMS oder E-Mail. Das Landesamt warnt dringend davor, solche Angebote anzunehmen und Unbekannten Zugang zu Wohnräumen zu gewähren. Es gehe darum, an sensible Daten zu gelangen, Personen auszurauben oder auszuspähen: „Finanzämter bieten niemals Hausbesuche an, um Steuererklärungen gemeinsam auszufüllen.“ Dass Landesamt rät, in solchen Fällen die Polizei einzuschalten.